Le Parlement russe autorise les plus de 40 ans à s'engager dans l'armée

(Reuters) - Le Parlement russe a approuvé mercredi une loi permettant aux Russes de plus de 40 ans et aux étrangers de plus de 30 ans de s'engager dans l'armée, alors que les forces russes, engagées militairement en Ukraine, subissent de lourdes pertes.

Les législateurs de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, ont approuvé le projet de loi en trois lectures au cours d'une seule séance. La chambre haute, le Conseil de la Fédération, a donné son accord peu après.

Le projet de loi, que le Parlement a commencé a examiner la semaine dernière, n'a plus qu'à être signé par le président Vladimir Poutine pour avoir force de loi.

"Aujourd'hui, en particulier, nous devons renforcer les forces armées et aider le ministère de la Défense. Notre commandant suprême fait tout pour que nos forces armées gagnent, et nous devons l'aider", a déclaré Viatcheslav Volodine, le président de la Douma.

Actuellement, seuls les Russes âgés de 18 à 40 ans et les étrangers âgés de 18 à 30 ans peuvent s'engager comme soldats professionnels dans l'armée russe.

Les forces russes ont subi des pertes importantes lors des combats en Ukraine. Le ministère de la Défense russe a déclaré le 25 mars que 1.351 membres de ses services auraient été tués et 3.825 auraient étés blessés depuis que Moscou a envoyé ses forces armées en Ukraine le 24 février. Il n'y a pas eu d'actualisation du nombre de victimes depuis.

Selon les responsables des services de renseignement ukrainiens et occidentaux, les pertes de la Russie en Ukraine étaient nettement plus élevées à l'époque et ont fortement augmenté depuis mars.

(Reportage de Reuters ; version française Elena Vardon, édité par Kate Entringer)