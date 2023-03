Le parlement moldave condamne l'invasion russe en Ukraine

CHISINAU (Reuters) - Le Parlement moldave a adopté jeudi une déclaration condamnant l'invasion russe de l'Ukraine, qui a contribué à une hausse des tensions entre Moscou et Chisinau. Une courte majorité de 55 députés, sur 101 sièges que compte le Parlement a voté pour la déclaration, qui affirme que l'invasion de Moscou a commencé avec la prise de la péninsule de Crimée en février 2014 et exige le retrait de toutes les troupes russes d'Ukraine. La déclaration indique que la Russie mène en Ukraine une guerre d'agression illégale, non provoquée et infondée qui viole les principes du droit international, et fait écho aux appels de Kyiv en faveur d'un tribunal international chargé de poursuivre les crimes de guerre. Les tensions entre la Russie et la Moldavie, qui partage une frontière avec l'Ukraine, se sont fortement accrues depuis le début de la guerre. L'ancienne république soviétique a dénoncé l'intrusion dans son espace aérien de missiles russes visant l'Ukraine et la découverte de fragments de missiles sur son territoire. La Moldavie a également accusé Moscou de préparer un coup d'État pour renverser le gouvernement pro-européen de Chisinau. La Russie a démenti et a accusé à son tour l'Ukraine et d'autres pays d'attiser l'instabilité dans la région séparatiste moldave de Transnistrie, où sont basés environ 1.500 soldats russes. Chisinau et Kyiv ont rejeté l'accusation. La Russie n'a pas immédiatement commenté la déclaration du parlement moldave. (Reportage Alexander Tanas, rédigé par Dan Peleschuk, version française Kate Entringer, édité par Matthieu Protard)