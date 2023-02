Le Parlement hongrois pas "enthousiaste" sur l'élargissement de l'Otan, dit Orban

BUDAPEST, 24 février (Reuters) - Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré vendredi avoir demandé aux députés de son parti de voter en faveur de l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan, tout en jugeant que celle-ci n'est pas acquise. Interrogé à la radio publique, Viktor Orban a précisé que certains élus du Fidesz n'étaient "pas très enthousiastes" à cette idée et qu'il faudrait encore des échanges entre groupes parlementaires avant que la candidature des pays scandinaves ne puisse être ratifiée. Le Parlement hongrois commencera à débattre mercredi de l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'Otan, conséquence de l'invasion russe en Ukraine. La Hongrie, qui demeure très dépendante de la Russie sur le plan énergétique, et la Turquie sont à ce jour les seuls pays à ne pas avoir ratifié leur candidature. Viktor Orban a ajouté que les préoccupations exprimées par Ankara, essentiellement à l'égard de la Suède, devaient être prises en compte sous peine de voir l'expansion de l'Alliance échouer. (Rédigé par Gergely Szakacs, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)