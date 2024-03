Le Parlement grec adopte une réforme controversée sur les universités

Le Parlement grec adopte une réforme controversée sur les universités













Crédit photo © Reuters

ATHENES (Reuters) - Le Parlement grec a adopté à une courte majorité samedi un projet de loi autorisant des universités étrangères privées à s'implanter dans le pays, contesté par des milliers d'étudiants qui craignent pour l'avenir et la valeur des diplômes de l'enseignement public. Le texte a été approuvé par 159 voix à la Vouli, le parlement monocaméral grec qui compte 300 députés. Le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis défend cette loi au motif qu'elle mettra un terme, selon lui, à l'exode de dizaines de milliers d'étudiants grecs sur les campus étrangers, un manque à gagner pour l'économie nationale. Des milliers d'étudiants manifestent pacifiquement depuis des semaines en Grèce contre ce projet de réforme. Vendredi, des heurts ont opposé à Athènes les forces de l'ordre à une partie des manifestants devant le Parlement. (Jean-Stéphane Brosse pour la version française)