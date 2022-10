Le Parlement européen baisse à son tour le chauffage pour économiser l'énergie

par Kate Abnett

BRUXELLES, 6 octobre (Reuters) - Le Parlement européen va couper le chauffage de ses bâtiments trois jours par semaine et ajuster la température les autres jours afin d'économiser de l'énergie, dans le cadre d'efforts pouréviter des pénuries cet hiver.

Le chauffage et la climatisation des bâtiments seront éteints du jeudi soir au lundi matin, ainsi que pendant les périodes de vacances, selon un courriel interne consulté par Reuters.

"Les députés et le personnel peuvent toujours travailler dans les bâtiments, mais la température dans les bureaux sera réduite ces jours-là", précise le document.

Le Parlement ne se réunit généralement pas le vendredi, jour où de nombreux députés rentrent dans leurs circonscriptions.

Jusqu'à présent, le chauffage des bâtiments a été réduit, mais pas éteint, pendant le week-end.

Les bâtiments à Bruxelles et Strasbourg limiteront ainsi leur chauffage à 19 degrés Celsius et la climatisation à 25 degrés Celsius, précise le courriel, une mesure qui entrera en vigueur immédiatement et qui devrait permettre d'économiser plus de 2 millions d'euros par an, selon les estimations du Parlement.

Si la plupart des activités des commissions se déroulent à Bruxelles, le Parlement européen siège officiellement à Strasbourg, où ses membres se déplacent pour assister aux séances plénières 12 fois par an.

Ces déplacements sont vivement critiqués par certains eurodéputés en raison de la consommation d'énergie qu'ils impliquent.

Deux députés allemands, le Vert Daniel Freund et le conservateur Peter Liese, ont demandé une suspension temporaire des déplacements à Strasbourg en raison du contexte énergétique, mais le Parlement a jusqu'à présent résisté à ces appels. (Reportage Kate Abnett, avec Philip Blenkinsop; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)