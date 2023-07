Le Parlement Européen approuve un plan de subventions pour l'industrie des puces

PARIS (Reuters) - Le Parlement Européen a adopté mardi un ensemble de mesures destinées à garantir l'approvisionnement européen en semi-conducteurs et à réagir à d'éventuelles pénuries. Le projet de loi, surnommé "Chip Act, ou règlement sur les semi-conducteurs est le fruit d'un accord atteint en avril entre le Parlement et le Conseil de l'Union Européenne. Il prévoit notamment 3,3 milliards d'euros de subventions à la recherche liée aux puces, et met en place des indicateurs destinés à évaluer l'exposition de l'Union Européenne à une pénurie de semi-conducteurs, indique le Parlement dans un communiqué. La Commission européenne disposera par ailleurs de moyens d'urgence pour limiter les impacts d'une pénurie, comme des achats groupés ou une prioritisation des achats de certains produits. La proposition doit désormais être validée par le Conseil des ministres pour devenir loi. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)