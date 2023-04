Le Parlement européen approuve l'interdiction d'importation de produits liés à la déforestation

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le Parlement européen a approuvé mercredi une législation historique sur la déforestation qui interdira l'importation dans l'Union européenne (UE) de café, de boeuf, de soja et d'autres produits de base s'ils sont liés à la destruction des forêts de la planète. La législation exigera des entreprises qui vendent des produits dans l'UE de produire une déclaration de vérification préalable et des informations "vérifiables" qui attestent que leurs produits n'ont pas été cultivés sur des terres déboisées après 2020, sous peine de se voir infliger de lourdes amendes. Avant d'entrer en vigueur, la législation doit encore être officiellement approuvée par les États membres de l'Union européenne. Ensuite, les grandes entreprises auront 18 mois pour s'y conformer, et les petites entreprises 24 mois. (Reportage Kate Abnett ; version française Victor Goury-Laffont, édité par Blandine Hénault)