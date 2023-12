Le Parlement danois vote une loi interdisant de brûler le Coran

Le Parlement danois vote une loi interdisant de brûler le Coran













Crédit photo © Reuters

COPENHAGUE (Reuters) - Le parlement danois a adopté jeudi un projet de loi interdisant de brûler des exemplaires du Coran dans les lieux publics, les tensions croissantes avec plusieurs pays musulmans ayant suscité des inquiétudes en matière de sécurité dans le pays. Le Danemark et la Suède ont connu une série de manifestations au cours desquelles des exemplaires du Coran ont été brûlés ou endommagés, suscitant l'indignation dans les pays musulmans, qui ont demandé aux gouvernements des pays nordiques de mettre fin à ces autodafés. Le gouvernement de coalition centriste du Danemark a fait valoir que les nouvelles règles n'auront qu'un impact marginal sur la liberté d'expression et que critiquer la religion par d'autres moyens reste légal. Selon le gouvernement, toute infraction à la nouvelle loi sera passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. (Reportage Louise Breusch Rasmussen et Anna Ringstrom, version française Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)