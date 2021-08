Le Paris FC toujours invaincu, Sochaux sur le podium, Dijon et Nancy au plus mal

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour clôturer la 6ème journée de Ligue 2, un multiplex de huit matchs avait lieu à partir de 19h. Et le Paris FC ainsi que Sochaux en ont profité pour s'installer sur le podium. Respectivement vainqueures face à Quevilly-Rouen (0-1) et contre Grenoble (1-0), les deux formations comptabilisent 13 points chacune et pointent à trois unités du leader toulousain. Derrière, Auxerre enfonce un peu plus Nancy en s'imposant 4 buts à 1 sur la pelouse des Lorrains qui sont lanterne rouge avec un seul petit point. C'est le même sort qui est réservé à Dijon (19ème, 1pt) qui s'est incliné 2 buts à 0 dans l'enceinte du Pau FC. Dans les autres matchs du soir Bastia, Guingamp, Niort et Rodez ont respectivement concédé le nul face au Havre (0-0), Ajaccio (1-1), Amiens (0-0) et Dunkerque (2-2).