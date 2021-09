Le Paris FC replonge, Le Havre grapille

par Adrien Verger (iDalgo)

Huit matchs de Ligue 2 se jouaient ce vendredi soir. Pour le compte de la 10e journée, 4 rencontres se sont soldées sur des scores nuls, 3 victoires ont été acquises à l’extérieur, une seule à domicile. Parmi les principaux perdants, le Paris FC a replongé sur la pelouse de Niort (2-1) et recule à la 6e place. Le club de la capitale a été dépassé au classement par Le Havre, vainqueur 1-0 à Nîmes, portant désormais sa série à 7 matchs consécutifs sans défaite. Dans le duel du haut de tableau, pas de vainqueur ni de but entre Sochaux et Auxerre. Les deux clubs restent respectivement 2e et 3e. Les autres résultats : Valenciennes s’impose à Dijon, Nancy et Amiens se quittent dos à dos 1-1, Pau s’incline à domicile contre Dunkerque 1-0, Quevilly-Rouen et Guingamp se partagent les points (2-2), tout comme Rodez et Grenoble (1-1).