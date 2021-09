Le Paris FC piégé à Ajaccio

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Après sa mésaventure contre Guingamp le week-end dernier (0-1), le Paris FC a subi une deuxième défaite consécutive face à Ajaccio (0-1) lors du match en retard de la cinquième journée de Ligue 2 BKT. La première mi-temps est restée très fermée entre deux formations qui ne voulaient pas prendre le risque de s'exposer. Au retour des vestiaires, le jeu se développait et chaque équipe se procurait des occasions, jusqu'à ce que les Franciliens obtiennent un penalty. Lopez a manqué la chance de donner l'avantage aux siens (64'), et les Corses restaient en embuscade. Et c'est à la fin du temps réglementaire que Gonzalez, bien servi par Barreto, a trouvé la solution pour les Acéistes (89'). L'expulsion de Laura dans les arrêts de jeu était anecdotique (90+5'). Les hommes d'Olivier Pantaloni remontent à deux longueurs du leader toulousain (15 points), tandis que le PFC est éjecté du Top 3 (13 points).