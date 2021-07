Le Paris FC et Caen enchaînent, Toulouse et Nîmes lancent leur saison

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

La majorité des matchs de la deuxième journée de Ligue 2 avait lieu ce samedi. Dès 15h, Nîmes a signé sa première victoire de la saison en disposant de Dijon qui encaisse un deuxième revers de suite (2-1). Toulouse a fait de même plus tard contre Nancy en cartonnant les Lorrains 4 buts à 0 après avoir concédé le nul contre Ajaccio la semaine passée. Les Corses justement se sont également imposés contre Amiens (3-1) tout comme le Havre face à Sochaux (0-2). Ce samedi soir, les deux seules équipes encore invaincues sont Caen et le Paris FC. Tombeuses de Niort (0-1) et Dunkerque (2-1), elles ont toutes les deux six points. Dans les deux autres matchs du jour, Rodez a débloqué son compteur face à Pau (1-0) tandis que Guingamp et Valenciennes se sont quittés dos à dos (1-1).