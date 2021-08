Le Paris FC concède le match nul face à Auxerre

par Baptiste Marin (iDalgo)

Le Paris FC et Auxerre poursuivent leur série d’invincibilité. À Charléty, les deux formations se sont quittées lundi sur un match nul (1-1) à l’occasion de la 4e journée de Ligue 2. Longtemps contrariés par leurs adversaires du jour, les Parisiens trouvent enfin l’ouverture au bout de la 73e minute grâce à une réalisation signée Gaetan Laura, auteur de son deuxième but de la saison. Décidés, les hommes de Jean-Marc Furlan repartent à l'attaque et obtiennent un penalty à la suite d’une faute de Morgan Guilavogui sur Alexandre Coeff. Mathias Autret transforme et égalise pour les Auxerrois (80e). Malgré ce résultat nul, le PFC reprend la première place du championnat à Toulouse avec le même nombre de points. De son côté, Auxerre remonte à la quatrième place.