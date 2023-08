Le pape visite le sanctuaire de Fatima devant 200.000 fidèles

Crédit photo © Reuters

par Philip Pullella et Catarina Demony FATIMA, Portugal (Reuters) - Le pape François s'est rendu samedi au sanctuaire de Fatima, haut lieu de pèlerinage catholique, où se trouvaient quelque 200.000 fidèles dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Durant sa visite, le souverain pontife a décidé de ne pas prononcer le discours qui était prévu mais de se lancer à nouveau dans un discours improvisé avant de bénir la foule et saluer des fidèles, dont des enfants. Le pape François a entamé mercredi un voyage de cinq jours au Portugal pour participer à Lisbonne aux Journées mondiales de la Jeunesse, événement majeur qui rassemble des centaines de milliers de jeunes catholiques du monde entier. Depuis le début du voyage, le pape, âgé de 86 ans, a raccourci plusieurs discours ou a choisi de s'exprimer de manière improvisée, citant à une occasion un problème de lunettes. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que la décision du pape de ne pas prononcer le discours prévu devant le sanctuaire de Fatima, qui aurait dû être le point d'orgue de la journée, ne semblait pas lié à un problème de vue. "Le pape s'adresse toujours en premier lieu aux personnes qu'il rencontre, comme un berger, et parle en conséquence", a déclaré Matteo Bruni en réponse aux questions des journalistes. La ville de Fatima, au nord de Lisbonne, est un lieu de pèlerinage catholique depuis que trois enfants en 1917 ont affirmé y avoir été témoins d'apparitions de la Vierge Marie. (Reportage Catarina Demony, Philip Pullella, Michael Gore et Pedro Nunes ; version française Kate Entringer)