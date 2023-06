Le pape retourne au Vatican après un examen à l'hôpital, selon les médias

VATICAN (Reuters) - Le pape François, 86 ans, a passé une quarantaine de minutes à l'hôpital romain Gemelli pour un contrôle de santé avant de retourner au Vatican, ont rapporté les médias italiens. François s'est rendu dans un service de l'hôpital spécialisé dans le traitement des patients âgés et est arrivé à 10h40 heure locale (08h40 GMT) avant de repartir vers 11h20, ont indiqué les médias. Le Vatican n'a fait aucun commentaire dans l'immédiat. François a passé cinq jours dans le même hôpital à la fin du mois de mars pour une infection pulmonaire et, le mois dernier, il n'a pas assisté à des audiences pendant une journée en raison d'une fièvre. La santé du pape François a fait l'objet d'une attention accrue au cours des deux dernières années, durant lesquelles il a été opéré du côlon et a commencé à utiliser un fauteuil roulant ou une canne en raison de douleurs chroniques au genou. Le pape, qui a fêté le dixième anniversaire de son pontificat en mars, est également privé d'une partie d'un poumon, qui lui a été enlevé lorsqu'il était jeune homme dans son Argentine natale. Malgré ses problèmes de santé, François conserve un emploi du temps chargé. Le Vatican a annoncé samedi qu'il se rendrait en Mongolie du 31 août au 4 septembre, l'un des endroits les plus reculés qu'il ait visités. Avant cela, le pontife est attendu au Portugal du 2 au 6 août pour assister aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne et visiter le sanctuaire de Fatima. Le Vatican a publié mardi le programme officiel du voyage, laissant entendre la confirmation de sa venue. (Reportage Gavin Jones, rédigé par Gavin Jones et Keith Weir ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)