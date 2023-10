Le pape ordonne de réexaminer l'affaire du père Rupnik

Le pape ordonne de réexaminer l'affaire du père Rupnik













Crédit photo © Reuters

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a ordonné de revoir la manière dont l'Eglise a traité le cas de l'expulsion de l'ordre des jésuites du prêtre et artiste mosaïste Marko Rupnik, après avoir été accusé d'abus psychologiques et sexuels par des religieuses. Dans un communiqué publié vendredi, le Vatican indique que le pape a demandé au dicastère pour la Doctrine de la foi "d'examiner l'affaire" et qu'il a "décidé de renoncer à la prescription pour permettre la tenue d'un procès". Le pape a pris cette décision après qu'une commission du Vatican pour la protection des mineurs lui a signalé "de graves problèmes dans le traitement de l'affaire du père Marko Rupnik et le manque de proximité avec les victimes". Environ 25 personnes, pour la plupart d'anciennes religieuses, ont accusé Marko Rupnik, âgé de 69 ans, de divers types d'abus, soit lorsqu'il était directeur spirituel d'une communauté de religieuses en Slovénie, il y a une trentaine d'années, soit depuis qu'il s'est installé à Rome pour poursuivre sa carrière d'artiste. Les accusation contre le mosaïste ont commencé à faire surface dans les médias italiens à la fin de l'année dernière, après quoi l'ordre des jésuites a reconnu qu'il lui avait été interdit en 2019 d'entendre des confessions et d'animer des retraites spirituelles. Il a été expulsé de l'ordre en juin. Les victimes ont exprimé leur indignation après qu'il a été autorisé à travailler comme prêtre dans le diocèse de Koper, en Slovénie. Le diocèse a avancé qu'il n'avait pas été condamné par un tribunal ecclésiastique ou civil. Marko Rupnik n'a jamais réagi publiquement aux accusations portées contre lui, qualifiées par les jésuites de "très hautement" crédibles en février dernier. Les jésuites et le département doctrinal du Vatican ont été critiqués pour leur gestion de l'affaire. Les médias italiens ont également publié des spéculations selon lesquelles le Vatican lui aurait accordé un traitement spécial parce que le pape François est lui aussi un jésuite. Spécialisé dans les mosaïques, Marko Rupnik s'est fait connaître lorsque le défunt pape Jean-Paul II lui a demandé de redessiner une chapelle au Vatican entre 1996 et 1999. Il a ensuite conçu des chapelles dans le monde entier. (Reportage Philip Pullella ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)