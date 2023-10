Le pape François souhaite participer à la COP28 à Dubaï

CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Le pape François pourrait assister à la COP28, conférence annuelle sur le climat organisée le mois prochain à Dubaï, ont déclaré des sources du Vatican, afin d'insister davantage sur la nécessité de lutter contre le changement climatique. Ce serait la première fois qu'un pape assiste à une conférence des Nations unies sur le changement climatique depuis sa création en 1995. Le pape souhaite se rendre à Dubaï, mais aucune décision définitive n'a été prise, a indiqué le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, en marge d'un événement organisé à Rome mercredi. Selon d'autres sources vaticanes, la probabilité que le pape se rende à l'événement, organisé du 30 novembre au 12 décembre, est de 90%. Le Pape François, 86 ans, a fait de la protection de l'environnement l'une des caractéristiques de son pontificat. Il a rencontré la semaine dernière le président de la COP28, le sultan Ahmed al-Jaber. Dans un document publié le 4 octobre, François II a appelé les responsables politiques et les personnes qui rejettent l'existence de la crise climatique à prendre en compte les preuves scientifiques accablantes qui montrent que la planète "pourrait être proche du point de rupture". Le document, intitulé Laudate Deum (Louez Dieu), fait suite à son encyclique de 2015 sur l'environnement "Laudato Si" (Loué sois-tu). Il est motivé par les événements météorologiques extrêmes survenus depuis lors, que le pape a qualifiés de "cris de protestation" de la Terre. Un échec à Dubaï "serait une grande déception et mettrait en péril tout ce qui a été accompli jusqu'à présent", a affirmé le pape dans le document. (Reportage Philip Pullella, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)