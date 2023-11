Le pape François se rendra à la COP28 malgré ses problèmes de santé

CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Le pape François, qui se remet d'une inflammation pulmonaire, participera comme prévu à la réunion annuelle des Nations Unies sur le climat (COP28) organisée à Dubaï, a déclaré le Vatican mardi. Durant sa visite de trois jours, le pontife prononcera l'un des discours principaux samedi et aura des réunions bilatérales le même jour avec environ 30 personnes, dont une vingtaine de chefs d'État, a indiqué le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, à des journalistes. "Le pape se porte bien", a-t-il précisé, ajoutant que le Vatican décidera avant le voyage s'il faut prendre des précautions supplémentaires pour la santé du pape, âgé de 86 ans. "Pour l'instant, tout est normal pour les voyages du pape, un médecin et une infirmière l'accompagneront comme d'habitude", a-t-il ajouté. Le Vatican a annoncé lundi que le pape limiterait ses activités cette semaine afin de préserver ses forces. François a rencontré des évêques espagnols en visite au Vatican mardi et prévoit de poursuivre son audience générale hebdomadaire dans un auditorium intérieur mercredi, a déclaré Matteo Bruni. Le pape a subi l'ablation d'une partie d'un poumon lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Le souverain pontife a été opéré d'une hernie abdominale en juin et a passé neuf jours à l'hôpital. Il semble s'être complètement remis de cette opération. (Reportage Philip Pullella ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)