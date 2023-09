Le pape François se rend à Marseille pour mettre en lumière la crise des migrants

par Philip Pullella et Layli Foroudi CITÉ DU VATICAN, 22 septembre (Reuters) - Le pape François se rendra vendredi à Marseille pour une visite de deux jours lors de laquelle le souverain pontife devrait aborder la question de la crise migratoire en Europe. Ce déplacement du pape à l'occasion des Rencontres méditerranéennes était prévu de longue date, mais il se déroulera alors que près de 10.000 migrants ont atteint la semaine dernière l'île de Lampedusa, dans le sud de l'Italie. La présidente italienne du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, a estimé que la crise migratoire ne concernait pas uniquement les pays accueillant les arrivants, mais tous les Etats membres de l'Union européenne. Bien que François ait souvent déclaré que les migrants devaient être répartis entre les 27 pays de l'UE, sa position à l'égard des migrants, qui l'a même conduit à qualifier leur exclusion de "scandaleuse, dégoûtante et pécheresse", a suscité la colère de certains hommes politiques, notamment en France. "Il se comporte comme un homme politique, ou comme le chef d'une ONG, et non comme un pape", a dit à Reuters Gilles Pennelle, directeur général du Rassemblement national, estimant que la question migratoire était un problème politique. Le pape François, qui a déclaré qu'il allait "à Marseille, mais pas en France", ira se recueillir vendredi soir au mémorial des marins et migrants disparus en mer. François s'était rendu en 2013 à Lampedusa, trois mois après son élection, où il avait condamné la "mondialisation de l'indifférence" après avoir rendu hommage aux migrants morts en mer. Le président français Emmanuel Macron devrait rencontrer François deux fois lors de son séjour à Marseille et assister à une messe papale célébrée samedi au stade Vélodrome. (Avec la contribution de Michael Rose à Paris et Alvise Armellini à Rome; version française Camille Raynaud)