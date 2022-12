Le pape François restitue des fragments du Parthénon à la Grèce

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a décidé de restituer à l'archevêque d'Athènes et de toute la Grèce trois fragments du Parthénon qui étaient exposés dans les collections pontificales et les musées du Vatican depuis plus d'un siècle.

Dans un communiqué diffusé vendredi, le Saint-Siège précise que François va remettre ces sculptures du temple d'Athéna à Hiéronyme II, chef de l'Eglise orthodoxe grecque, en "signe concret du désir sincère de poursuivre sur le chemin oecuménique du témoignage de la Vérité".

Construit sur ordre de Périclès, le temple situé sur l'Acropole à Athènes a été achevé au Ve siècle avant Jésus-Christ. Ses fresques comportent quelques-unes des plus belles sculptures de la Grèce antique.

Selon le site des Musées du Vatican, un des fragments qui va être remis à Hiéronyme II représente la tête d'un des chevaux tirant le char de la déesse Athéna. Il provient d'une fresque située sur le fronton Ouest du temple. Les deux autres fragments représentent la tête d'un garçon et celle d'un homme adulte.

Ces trois sculptures sont parvenues au Vatican au XIXe siècle par un moyen inconnu. L'Eglise orthodoxe grecque n'a pas dit ce qu'elle en ferait après les avoir récupérées.

La décision du pape va accroître la pression sur la Grande-Bretagne, qui refuse de restituer à la Grèce les Marbres du Parthénon, ou Marbres d'Elgin - du nom du diplomate britannique qui les avait ramenés à Londres au XIXe siècle -, malgré les demandes insistantes d'Athènes.

L'Unesco a appelé en mars dernier les deux pays à parvenir à un accord au sujet de ce spectaculaire ensemble de sculptures, un des chefs-d'oeuvre du British Museum.

