Le pape François publiera un nouveau texte sur le climat en octobre

Le pape François publiera un nouveau texte sur le climat en octobre













Crédit photo © Reuters

CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a déclaré mercredi qu'il allait publier un nouveau texte sur la protection de la nature et qu'une "terrible guerre mondiale" contre l'environnement était en train de se dérouler. S'exprimant lors de son audience générale hebdomadaire, le souverain pontife a précisé que le document serait publié le 4 octobre, le jour de la fête de François d'Assise, le saint patron de l'écologie pour les catholiques. Il s'agit d'une suite à l'encyclique, la forme la plus élevée de l'écriture papale, publié en 2015 sur le climat, qui parlait notamment de la nécessité de protéger l'environnement, de faire face aux dangers du changement climatique et de réduire le recours aux combustibles fossiles. Ce nouveau texte vise à actualiser l'encyclique "Laudato Si" de 2015 "en fonction des problèmes actuels", a déclaré le pape. Décrivant la nature comme un "don sacré du créateur", le pape a exhorté les gens à prendre le parti des "victimes de l'injustice environnementale et climatique". Il a également appelé à mettre fin à "la guerre insensée contre notre maison commune, c'est une terrible guerre mondiale". L'émissaire américain pour le climat John Kerry a déclaré à Reuters lors d'une interview en juin que l'encyclique de 2015 avait eu un impact profond sur la conférence sur le climat qui s'est déroulée à Paris cette année-là et qui a fixé des objectifs pour limiter le réchauffement de la planète. Au cours des huit années qui ont suivi la publication de l'encyclique de 2015, le monde a connu une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, tels que des vagues de chaleur plus intenses et plus longues, des incendies de forêt plus fréquents et des ouragans plus violents. Le pape François a déclaré le mois dernier que ces événements montraient qu'une action plus urgente était nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Le nouveau document prendra la forme d'une exhortation apostolique, une autre forme d'écrit du pape aux fidèles, a précisé le pontife. (Reportage Philip Pullella ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)