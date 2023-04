Le pape François ne présidera pas la procession du chemin de croix en raison du froid

VATICAN (Reuters) - Le pape François, brièvement hospitalisé la semaine dernière pour un infection respiratoire, ne présidera pas la traditionnelle procession du chemin de croix vendredi en raison du froid, a annoncé le Vatican dans un communiqué. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, participera néanmoins à l'office du Vendredi saint qui se déroulera plus tôt dans la basilique Saint-Pierre, a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, en réponse à une question de Reuters. C'est la première fois que le pape ne présidera pas l'office de la "Via Crucis" au Colisée de Rome depuis son élection en 2013. Le Vatican a précisé qu'il suivrait l'office depuis sa résidence. (Reportage Crispian Balmer ; Version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)