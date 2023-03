Le pape François hospitalisé "quelques jours" pour une infection respiratoire

Le pape François hospitalisé "quelques jours" pour une infection respiratoire













Crédit photo © Reuters

par Crispian Balmer CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a été hospitalisé alors qu'il souffre d'une infection respiratoire, a fait savoir mercredi le Vatican, qui avait dans un premier temps indiqué que le souverain pontife s'était rendu à l'hôpital romain Gemelli pour y effectuer comme prévu un bilan médical. Matteo Bruni, le porte-parole de François, a déclaré dans un communiqué que celui-ci allait rester "quelques jours" à l'hôpital et qu'il n'avait pas été infecté par le COVID-19. Plus tôt, une source au Vatican avait indiqué que l'agenda de François, 86 ans, avait été remanié pour permettre de procéder à des examens médicaux. La presse italienne avait mis en doute la déclaration initiale de Matteo Bruni selon laquelle ce bilan médical était programmé, rapportant l'annulation à la dernière minute d'un entretien télévisé que le pape devait donner dans l'après-midi. Ainsi, le Corriere della Sera rapportait que le pape avait été transporté par ambulance à l'hôpital après des "problèmes cardiaques". François avait pris part plus tôt dans la journée à l'audience générale hebdomadaire du Vatican. Il était apparu en bonne santé. Le pape a fait savoir cette année qu'il souffrait de nouveau d'une diverticulite - une inflammation ou infection du colon - pour laquelle il a été opéré en 2021, indiquant avoir pris du poids à cause de cela mais assurant ne pas être spécialement inquiet. (Reportage Crispian Balmer, Alvise Armellini et Philip Pullella, avec Alex Richardson et William Maclean; version française Jean Terzian)