Le pape François fête son 87e anniversaire entouré d'enfants 

CITÉ DU VATICAN, 17 décembre (Reuters) - Le pape François a fêté dimanche son 87e anniversaire entouré d'enfants, qui ont chanté pour lui et l'ont aidé à souffler une unique bougie déposée sur un gâteau blanc. Les enfants provenant d'une clinique pédiatrique gérée par le Vatican ont offert au souverain pontife un bouquet de tournesols. A une semaine de Noël, le pape a prononcé son discours hebdomadaire sur la place Saint-Pierre et béni de minuscules statues de l'enfant Jésus présentées par de très jeunes fidèles, qui les placeront ensuite dans la crèche à leur domicile. Tous ont souhaité à François un "Buon Compleanno", qui signifie "Joyeux anniversaire" en italien. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires dans une famille d'origine italienne, Jorge Mario Bergoglio est devenu pape le 13 mars 2013, une première pour un cardinal d'Amérique latine. Sur la plateforme X, la Première ministre italienne Giorgia Meloni a salué le souverain pontife, qu'elle a remercié pour son "profond engagement en faveur de la paix". (Reportage Philip Pullella; Version française Elizabeth Pineau)