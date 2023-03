Le pape François est sous antibiotiques pour soigner une bronchite

ROME (Reuters) - Une nette amélioration de l'état de santé du pape François a été constatée jeudi, a déclaré le Vatican au lendemain de l'hospitalisation du souverain pontife à la suite de difficultés respiratoires, et il pourrait quitter l'hôpital dans "les jours à venir". Citant l'équipe médicale de l'hôpital romain Gemelli, le Vatican a précisé dans un communiqué que François avait reçu un traitement antibiotique par perfusion pour soigner une bronchite et qu'il se sentait nettement mieux depuis. Le pape, âgé de 86 ans, a passé l'après-midi de jeudi à se "reposer, prier et travailler un peu", a ajouté le Vatican. Plus tôt, l'agence de presse italienne ANSA a rapporté que le personnel soignant était "très optimiste" et estimait que le pape pourrait a priori sortir à temps de l'hôpital pour les célébrations du dimanche des Rameaux, le 2 avril. On ne sait pas dans l'immédiat si François serait en mesure de participer aux différents services s'il venait effectivement à sortir de l'hôpital d'ici ce week-end. Le dimanche des Rameaux marque le début d'une semaine intense de cérémonies menant au dimanche de Pâques, le 9 avril, jour le plus sacré du calendrier chrétien. François, souverain des quelque 1,4 milliard de catholiques dans le monde et qui a fêté ce mois-ci ses dix ans de pontificat, est parfois essoufflé et généralement plus exposé aux problèmes respiratoires. Il a subi l'ablation d'une partie d'un poumon au début de sa vingtaine. La santé du pape François a fait l'objet d'une attention accrue au cours des deux dernières années, durant lesquelles il a été opéré du côlon et a commencé à utiliser un fauteuil roulant ou une canne en raison de douleurs chroniques au genou. Sa dernière hospitalisation a relancé les spéculations sur une éventuelle démission pour raisons de santé, comme l'avait fait son défunt prédécesseur Benoît XVI. (Reportage Alvise Armellini et Crispian Balmer; version française Gaëlle Sheehan, édité par Jean Terzian)