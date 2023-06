Le pape François est sorti de l'hôpital "en meilleure forme qu'avant"

Crédit photo © Reuters

par Philip Pullella ROME (Reuters) - Le pape François a quitté vendredi matin l'hôpital de Rome où il a été opéré neuf jours plus tôt pour soigner une hernie abdominale, son chirurgien assurant qu'il était en meilleure santé qu'auparavant. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, a quitté l'hôpital Gemelli dans un fauteuil roulant, saluant les journalistes et le public présents au moment d'être installé dans un véhicule garé devant l'entrée principale de l'établissement. "Toujours en vie", a-t-il dit, cité par le compte Twitter du Vatican. Interrogé sur le récent naufrage meurtrier d'un bateau de migrants au large de la Grèce, il a répondu : "Tant, tant de douleur". Le Vatican a annoncé qu'il réciterait sa prière dimanche sur la place Saint-Pierre et qu'il reprendrait ses audiences privées la semaine prochaine. Il renoncera toutefois à l'audience générale de mercredi pour "préserver son rétablissement post-opératoire". François doit notamment recevoir mardi le président cubain Miguel Mario Diaz-Canel, ont dit des sources diplomatiques à Reuters. "Le pape va bien. Il est en meilleure forme qu'avant", a dit aux journalistes le chirurgien Sergio Alfieri, qui l'a opéré le 7 juin. Le médecin a précisé que François était en mesure de voyager. Le pape doit se rendre au Portugal début août puis en Mongolie à la fin du même mois. "Il pourra (effectuer ses tâches) mieux qu'avant car il n'aura plus cette gêne. Il sera un pape plus fort", a-t-il ajouté. A son arrivée à l'une des entrées du Vatican, François est brièvement sorti de son véhicule et, se tenant debout pendant une minute, a remercié individuellement les membres de l'escorte de la police italienne. (Reportage Philip Pullella, avec Yesim Dikmen, Alessandro D'Angelo, Roberto Mignucci et Jaime Lopezversion française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)