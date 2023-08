Le Pape François est arrivé à Lisbonne pour les JMJ

par Catarina Demony et Philip Pullella LISBONNE (Reuters) - Le pape François a entamé mercredi un voyage de cinq jours au Portugal, promettant de continuer les réformes au sein de l'Eglise catholique pour "faire bouger les choses". Le pape a atterri sur la base aérienne militaire de Lisbonne pour participer aux Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ), événement majeur qui rassemble des centaines de milliers de jeunes catholiques du monde entier. S'adressant aux journalistes dans l'avion en provenance de Rome, François a rappelé qu'il avait exhorté les jeunes, lors de ses premières JMJ au Brésil, à se faire entendre pour insuffler un changement dans l'Eglise. "Nous continuerons à faire bouger les choses", a-t-il dit. Cette nouvelle édition des JMJ a lieu dans un contexte compliqué avec l'énorme scandale des abus sexuels commis par des membres du clergé au Portugal et des critiques concernant la flambée du budget de l'événement. Un rapport d'une commission portugaise a révélé qu'au moins 4.815 mineurs ont été victimes d'abus sexuels de la part de membres de l'Eglise - principalement des prêtres - sur sept décennies. François devrait rencontrer en privé des victimes d'abus. Certains Portugais ont également critiqué le coût de l'événement alors que des millions de personnes ont du mal à joindre les deux bouts en raison des bas salaires, de l'inflation et de la crise du logement. Il s'agit du premier voyage du Pape depuis une opération abdominale en juin dernier et se déplace en fauteuil roulant et à l'aide d'une canne. François, qui se déplace en fauteuil roulant ou à l'aide d'une canne, a dit espérer rentrer à Rome dimanche "rajeuni par sa rencontre avec les jeunes". (Philip Pullella et Catarina Demony, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)