Le pape François dissout la direction de l'Ordre de Malte et promulgue sa nouvelle Constitution

par Philip Pullella

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a dissous samedi la direction de l'Ordre de Malte, mouvement religieux et humanitaire se présentant comme le plus ancien organisme caritatif au monde, à la tête duquel le chef de l'Eglise catholique a nommé un "conseil souverain" provisoire en attendant l'élection d'un nouveau "Grand Maître".

Cette réforme annoncée dans un décret du souverain pontife intervient après cinq années de débats souvent acrimonieux au sein de l'ordre, mais aussi avec le Vatican, au sujet d'une nouvelle Charte constitutionnelle dont les détracteurs craignent qu'elle n'affaiblisse son autonomie.

L'Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, a été fondé à Jérusalem il y a près d'un millénaire pour fournir une aide aux pèlerins se rendant en "Terre sainte".

Il est désormais fort d'un budget de plusieurs millions d'euros, de 13.500 membres, de 95.000 bénévoles et de 52.000 employés travaillant dans des camps de réfugiés, des centres de désintoxication ou des programmes d'aide sociale ou sanitaire à travers le monde.

L'ordre a notamment été particulièrement actif dans l'aide aux réfugiés ukrainiens ou aux victimes du conflit déclenché par l'offensive militaire de la Russie en Ukraine.

Il est reconnu comme une entité souveraine avec ses propres passeports et plaques d'immatriculation même s'il ne possède quasiment aucun territoire hormis un palais et des bureaux à Rome et un fort à Malte.

Il entretient des relations diplomatiques avec 110 pays et jouit du statut d'observateur aux Nations unies, ce qui lui permet d'intervenir en tant qu'acteur neutre dans les zones de conflit.

Le cardinal Silvano Tomasi, délégué spécial du pape, a déclaré à des journalistes que la nouvelle Charte constitutionnelle de l'ordre n'affaiblirait pas sa souveraineté.

En tant qu'ordre religieux, il doit néanmoins dépendre du Vatican, a dit le cardinal Gianfranco Ghirlanda, membre du groupe de travail ayant préparé la nouvelle charte approuvée par François samedi.

Aux termes de la précédente charte, les principaux chevaliers de l'ordre et son Grand Maître devaient avoir une ascendance nobiliaire, ce qui, pour les réformateurs soutenus par le Vatican, excluait de fait tous les non-Européens des fonctions dirigeantes.

La nouvelle charte supprime cette obligation nobiliaire ainsi que l'élection à vie du Grand Maître.

"Ce sera plus démocratique. La question de la noblesse est désormais devenue secondaire", a dit Silvano Tomasi.

Le Grand Maître exercera désormais un mandat de 10 ans, renouvelable une fois seulement, et devra démissionner à l'âge de 85 ans.

Le pape a convoqué pour le 25 janvier prochain un Chapitre général extraordinaire destiné à lancer l'élection d'un nouveau Grand Maître de l'ordre.

Le dernier titulaire du poste, l'Italien Giacomo Dalla Torre, est mort en avril.

(Reportage Philip Pullella, version française Bertrand Boucey)