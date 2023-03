Le pape François devrait quitter l'hôpital samedi dit le Vatican

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Le pape François, qui attend les résultats de ses derniers examens médicaux, devrait quitter l'hôpital samedi, a fait savoir le Vatican vendredi. Le pape de 86 ans, hospitalisé depuis mercredi en raison d'une infection respiratoire, a reçu un traitement antibiotique par perfusion et se sent nettement mieux, avait indiqué la veille le Saint-Siège. "Sa Sainteté devrait retourner à Santa Marta demain, une fois que les résultats des dernières analyses de ce matin seront connus", dit le Vatican dans un communiqué. Santa Marta est une résidence proche de la basilique Saint-Pierre où réside le pape. Le doyen du collège des cardinaux, Giovanni Battista Re, avait déclaré plus tôt à l'agence de presse italienne Adnkronos que le pape pourrait présider tous les rites de la Semaine Sainte qui débute avec le dimanche des Rameaux le 2 avril. Giovanni Battista Re a précisé que des dispositions avaient été prises pour que le souverain pontife soit aidé par un cardinal lors de chacune de ces célébrations. (Reportage Crispian Balmer, rédigé par Gavin Jones et Alvise Armellini ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)