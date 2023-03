Le pape François devrait quitter l'hôpital samedi-cardinal

ROME (Reuters) - Le pape François devrait quitter l'hôpital samedi et pourra ainsi participer à toutes les célébrations de la semaine de Pâques, a déclaré vendredi le cardinal Giovanni Battista Re à l'agence de presse italienne Adnkronos. Le pape de 86 ans, hospitalisé depuis mercredi en raison d'une infection respiratoire, a reçu un traitement antibiotique par perfusion et se sent nettement mieux, a fait savoir la veille le Vatican. "Selon les informations dont je dispose, il quittera l'hôpital Gemelli demain", a déclaré vendredi le doyen du collège des cardinaux, Giovanni Battista Re. "De cette façon, il pourra présider tous les rites de la Semaine Sainte", a-t-il ajouté. La Semaine sainte, qui commence par le dimanche des Rameaux le 2 avril, mène à l'événement le plus important du calendrier chrétien, le dimanche de Pâques, le 9 avril, et comprend un programme chargé de rituels et de cérémonies, qui peuvent être physiquement épuisants. Giovanni Battista Re a précisé que des dispositions avaient été prises pour que le souverain pontife soit aidé par un cardinal lors de chacune de ces célébrations. Le Vatican doit publier un nouveau bulletin de santé du pape plus tard dans la journée. (Reportage Crispian Balmer, rédigé par Gavin Jones et Alvise Armellini ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)