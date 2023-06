Le pape François devrait quitter l'hôpital dans les prochains jours

Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Le pape François devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours et sa convalescence se déroule sans complications comme prévu, a annoncé le Vatican mercredi dans un communiqué. Le pape François, âgé de 86 ans, a subi une opération mercredi dernier pour traiter une laparocèle, une hernie abdominale qui se développe parfois sur la cicatrice d'une opération précédente et provoque d'importantes douleur Le Vatican a annulé toutes ses audiences publiques et privées jusqu'au 18 juin. "Le Saint-Père s'est bien reposé pendant la nuit. L'équipe médicale indique que le rétablissement se déroule comme prévu, sans complications, et prévoit donc sa sortie dans les prochains jours", a déclaré le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, dans un communiqué. "Le pape François travaillait depuis sa chambre d'hôpital et passait également du temps dans la petite chapelle de la suite du 10e étage réservée aux papes", a ajouté le porte-parole. Après ses traditionnelles vacances en juillet, le pape reprendra ses activités et se rendra au Portugal du 2 au 6 août pour les Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ) afin de visiter le sanctuaire de Fatima à Lisbonne. Il est également prévu qu'il se rende en Mongolie du 31 août au 4 septembre. (Reportage Philip Pullella et Federico Maccioni ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)