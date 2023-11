Le pape François congédie un évêque conservateur américain

Le pape François congédie un évêque conservateur américain













Crédit photo © Reuters

par Philip Pullella CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a démis de ses fonctions l'évêque de Tyler (Texas), Joseph E. Strickland, l'un de ses plus féroces détracteurs parmi les conservateurs catholiques américains, selon un communiqué du Vatican publié samedi. Il est très rare qu'un évêque catholique romain soit purement et simplement relevé de ses fonctions. Habituellement, les évêques en délicatesse avec le Vatican sont invités à partir avant de présenter leur démission, qui est acceptée par le pape. Les papes prennent de telles mesures, considérées comme radicales, lorsqu'un évêque refuse une demande de démission. Joseph E. Strickland est âgé de 65 ans, soit 10 ans de moins que l'âge habituel de la retraite pour les évêques. Evêque du diocèse depuis 2012, cet utilisateur prolifique des médias sociaux avait tweeté plus tôt cette année qu'il rejetait le "programme du pape qui sape le dépôt de la foi". La révocation fait suite à une enquête du Vatican menée au début de l'année sur l'administration du diocèse de Tyler qui, selon les médias catholiques, comprenait un examen de la gestion des affaires financières de l'évêque. La révocation a été annoncée simultanément par le Vatican et la Conférence épiscopale des États-Unis, qui n'ont pas expliqué les raisons de la révocation de l'évêque. Celui-ci n'a pas répondu dans l'immédiat. Le pape François a nommé l'évêque d'Austin (Texas), Joe Vasquez, administrateur intérimaire du diocèse, selon le communiqué. (Reportage de Phil Pullella, version française Benjamin Mallet)