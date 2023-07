Le pape François condamne l'autodafé d'un Coran en Suède

DUBAI (Reuters) - Le pape François s'est dit indigné par l’autodafé d'un exemplaire du Coran en Suède ajoutant qu'il fallait rejeter et condamner l'utilisation de la liberté d'expression comme excuse pour méprises les autres. "Tout livre considéré comme sacré par ses auteurs doit être respecté par respect pour ses croyants", a déclaré le pape dans un entretien accordé au journal émirati Al Ittihad, et publié lundi. "Je suis indigné et dégoûté par ces actions", a-t-il dit. "(...) la liberté d'expression ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour mépriser les autres, et permettre cela doit être rejeté et condamné", a ajouté le pape François. La semaine dernière, un homme a déchiré et brûlé un exemplaire du Coran devant la Grande mosquée de Stockholm à l'occasion d'une manifestation autorisée par la police, un évènement qui a suscité une vive condamnation de la part de plusieurs pays, notamment de la Turquie, dont le soutien est indispensable pour que la Suède puisse rejoindre l'Otan. La police suédoise a rejeté plusieurs demandes récentes de manifestations "anti-Coran" mais les tribunaux ont annulé ces décisions, affirmant qu'elles portaient atteinte à la liberté d'expression. (Reportage Maha Eldahan ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)