Le pape François clôt les JMJ au Portugal devant 1,5 million de personnes

Le pape François clôt les JMJ au Portugal devant 1,5 million de personnes













Crédit photo © Reuters

par Philip Pullella et Catarina Demony LISBONNE (Reuters) - Le pape François a clos dimanche les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) par une grande messe en plein air qui a rassemblé environ 1,5 million de personnes, avant d'appeler dans un discours à la paix, notamment en Ukraine. Les fidèles ont assisté à la messe de clôture dans un parc riverain de la capitale portugaise, a indiqué le Vatican. De nombreux fidèles ont dormi en plein air, après avoir participé à une veillée samedi soir. S'exprimant après la messe, François, 86 ans, a exhorté les jeunes à ramener chez eux les expériences fraternelles de ces JMJ de six jours et à les appliquer à leur vie quotidienne. "Chers amis, permettez-moi, en tant que vieil homme, de partager avec vous, jeunes gens, un rêve que je porte en moi : c'est le rêve de la paix, le rêve de jeunes gens priant pour la paix, vivant dans la paix et construisant un avenir pacifique", a déclaré François. Il leur a demandé de penser aux jeunes qui n'ont pas pu venir à l'événement en raison des nombreux conflits armés et guerres qui sévissent dans le monde, ajoutant : "En pensant à ce continent, je ressens une grande douleur pour l'Ukraine bien-aimée, qui continue de souffrir énormément". François, qui rentre à Rome dimanche après avoir remercié les bénévoles des Journées mondiales de la jeunesse, a rencontré une délégation de 15 jeunes Ukrainiens au cours de son voyage. Le pape a annoncé que les prochaines Journées mondiales de la jeunesse se tiendront à Séoul, en Corée du Sud, en 2027. Au cours de la semaine, François a appelé les fidèles à se méfier du faux bonheur qui se cache dans le monde virtuel et, lors d'un autre événement, les jeunes eux-mêmes ont réfléchi à la "tyrannie" des réseaux sociaux et à leur désir de sauver la planète. Cette nouvelle édition des JMJ a eu lieu dans un contexte de scandale lié aux abus sexuels commis par des membres du clergé au Portugal et des critiques concernant la flambée du budget de l'événement. Un rapport d'une commission portugaise a révélé qu'au moins 4.815 mineurs ont été victimes d'abus sexuels de la part de membres de l'Eglise - principalement des prêtres - sur sept décennies. François a déclaré mercredi que l'Église avait besoin d'une "purification humble et continue" pour répondre aux "cris d'angoisse" des victimes d'abus sexuels commis par des membres du clergé. Il a rencontré en privé 13 victimes d'abus. (Reportage Philip Pullella ; version française Kate Entringer)