Le pape François attendu en RDC et au Soudan du Sud

par Philip Pullella

A BORD DE L'AVION PAPAL, 31 janvier (Reuters) - Le pape François s'est envolé mardi dans le cadre d'une visite qui débute en République démocratique du Congo (RDC), afin de mettre l'accent sur les conséquences des conflits prolongés et de l'exploitation des richesses minérales de ce vaste pays d'Afrique centrale, avant de se rendre au Soudan du Sud.

Le souverain pontife de 86 ans, qui devrait atterrir dans la capitale Kinshasa vers 14h GMT, rencontrera le président Felix Tshisekedi et prononcera un discours devant les autorités, les diplomates et les représentants de la société civile.

Mercredi, il célébrera la messe et rencontrera des victimes de l'est du pays, marqué par des combats récurrents entre les rebelles du groupe M23 et les troupes gouvernementales.

"Je voulais aller à Goma mais ce ne sera pas possible à cause de la guerre" dans la région, a déclaré le pape aux journalistes pendant son vol, en faisant référence à une ville de l'est de la RDC qu'il avait initialement prévu de visiter.

Alors que son avion survolait le Sahara, le pape a saisi l'occasion pour évoquer le sort des migrants africains qui traversent le désert pour tenter de rejoindre l'Europe.

"Arrêtons-nous un instant en silence, en pensée, en prière pour toutes ces personnes qui, à la recherche d'un peu de bien-être, d'un peu de liberté, l'ont traversé mais ne s'en sont pas sorties", a-t-il déclaré.

La dernière visite papale en RDC remonte à Jean-Paul II, en 1985, alors que le pays se nommait le Zaïre.

Le pape François restera à Kinshasa jusqu'à vendredi, avant de se rendre à Juba, capitale du Soudan du Sud, où il séjournera jusqu'au 5 février.

(Avec la contribution de Justin Makangara, Benoit Nyemba, Sonia Rolley, Stanis Bujakera et Paul Lorgerie, rédigé par Estelle Shirbon, version française Dina Kartit, édité par Kate Entringer)