Le pape François appelle les fidèles à ne pas oublier les plus démunis

VATICAN (Reuters) - Le pape François, a déclaré vendredi que les personnes indifférentes aux pauvres offensent Dieu, et a exhorté les fidèles à "regarder au-delà de toutes les lumières et décorations" et à se souvenir des plus démunis, lors de la traditionnelle messe de minuit.

Le pape a célébré une messe solennelle dans la Basilique Saint-Pierre devant environ 2.000 personnes, le nombre de participants étant limité par la pandémie de coronavirus.

"Frères et soeurs, debout devant la crèche, nous contemplons ce qui est central, au-delà de toutes ces lumières et décorations, nous contemplons l'enfant", a dit le pape dans l'homélie de cette messe concélébrée avec plus de 200 cardinaux, évêques et prêtres.

François, qui a eu 85 ans la semaine dernière, a déclaré que l'enfant Jésus, né dans la pauvreté, devait rappeler aux gens que servir les autres est plus important que de rechercher un statut ou une visibilité sociale ou de passer sa vie à rechercher le succès.

"C'est en eux (les pauvres) qu'il veut être honoré", a déclaré François, qui a fait de la défense des pauvres une pierre angulaire de son pontificat.

"En cette nuit de l'amour, que nous n'ayons qu'une seule crainte: celle d'offenser l'amour de Dieu, de le blesser en méprisant les pauvres par notre indifférence. Jésus les aime tendrement, et un jour ils nous accueilleront au paradis", a-t-il déclaré.

Samedi, François prononcera sa bénédiction "Urbi et Orbi" (à la ville et au monde) depuis le balcon central de la Basilique Saint-Pierre.

