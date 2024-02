Le pape François appelle à la fin de la guerre civile au Soudan

CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a appelé dimanche les parties en conflit au Soudan à mettre fin à dix mois d'une guerre qui a déplacé des millions de personnes aujourd'hui menacées par la famine. "Je demande encore une fois aux parties belligérantes d'arrêter cette guerre, qui nuit tant aux populations et à l'avenir du pays", a déclaré François lors de la prière de l'Angélus. "Prions pour que des voies de paix soient bientôt trouvées pour l'avenir du Soudan bien-aimé", a-t-il ajouté. Les efforts diplomatiques n'ont jusqu'à présent pas réussi à mettre fin à la guerre civile au Soudan, qui oppose les forces armées du pays aux paramilitaires Forces de soutien rapide (RSF). A lire aussi... Dans son traditionnel discours dominical, le souverain pontife a également évoqué les conflits au Mozambique, en Ukraine, en Israël et dans les territoires palestiniens. "Partout où il y a des combats, les populations sont épuisées, elles sont fatiguées de la guerre, qui est toujours inutile, sans issue, qui n'apportera que mort et destruction et ne parviendra jamais à régler le problème", a déclaré François. (Reportage Alvise Armellini ; Version française Elizabeth Pineau)