Le pape François annule son déplacement à Dubaï pour la COP28 pour raisons de santé

CITÉ DU VATICAN (Reuters) - Le Vatican a annoncé mardi que le pape François, victime d'une inflammation pulmonaire et grippé, ne participerait pas à la conférence annuelle des Nations Unies sur le climat (COP28) organisée à Dubaï, après avoir dans un premier temps confirmé la venue du souverain pontife. Le pape François devait débuter vendredi une visite de trois jours aux Emirats arabes unis et tenir samedi des réunions bilatérales avec environ 30 personnes, dont une vingtaine de chefs d'État, avait indiqué dans la journée le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, à des journalistes. "Même si l'état clinique général du Saint Père s'est amélioré en ce qui concerne sa grippe et l'inflammation de ses voies respiratoires, les docteurs ont demandé au pape de ne pas effectuer le déplacement prévu à Dubaï", a par la suite annoncé le Vatican. Initialement, le Vatican avait confirmé la présence du souverain pontife à la COP28 organisée à Dubaï, indiquant que François, 86 ans, se "portait bien". "Pour l'instant, tout est normal pour les voyages du pape, un médecin et une infirmière l'accompagneront comme d'habitude", avait-il déclaré. François a rencontré des évêques espagnols en visite au Vatican mardi et prévoit de poursuivre son audience générale hebdomadaire dans un auditorium intérieur mercredi, a fait savoir Matteo Bruni. Le pape a subi l'ablation d'une partie d'un poumon lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Le souverain pontife a été opéré d'une hernie abdominale en juin et a passé neuf jours à l'hôpital. Il semble s'être complètement remis de cette opération. (Reportage Philip Pullella; version française Gaëlle Sheehan et Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault et Jean Terzian)