Le pape François a passé une nuit paisible à l'hôpital, selon une source

Le pape François a passé une nuit paisible à l'hôpital, selon une source













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Le pape François a passé une nuit paisible à l'hôpital, a déclaré une source au sein du Vatican jeudi, après que le pontife de 86 ans a été hospitalisé la veille pour une infection respiratoire. La source a indiqué que le Vatican devrait faire le point sur l'état de santé du pape en "fin de matinée". Mercredi, le Vatican avait déclaré que François devrait rester "quelques jours" à l'hôpital Gemelli de Rome pour un traitement médical "approprié". Selon l'agence de presse italienne ANSA, le personnel soignant "est très optimiste" et estime qu'a priori, le pape pourrait sortir à temps pour les célébrations du dimanche des Rameaux, le 2 avril. ANSA, citant des sources hospitalières anonymes, a également indiqué que les médecins avaient "pour l'instant" écarté l'hypothèse d'un problème cardiaque ou d'une pneumonie. Le dimanche des Rameaux marque le début d'une semaine intense de cérémonies menant au dimanche de Pâques, le 9 avril, jour le plus sacré du calendrier chrétien. La santé du pape François a fait l'objet d'une attention accrue au cours des deux dernières années, durant lesquelles il a été opéré du côlon et a commencé à utiliser un fauteuil roulant ou une canne en raison de douleurs chroniques au genou. Sa dernière hospitalisation a relancé les spéculations sur une éventuelle démission pour raisons de santé, comme l'avait fait son défunt prédecesseur Benoît XVI. (Reportage Alvise Armellini, version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)