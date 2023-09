Le pape François à Marseille pour mettre en lumière la crise des migrants

par Philip Pullella CITÉ DU VATICAN/MARSEILLE (Reuters) - Le pape François est arrivé vendredi à Marseille pour une visite de deux jours lors de laquelle il doit aborder la question de la crise migratoire en Europe. Le souverain pontife de 86 ans, qui se déplace en fauteuil roulant, a été accueilli par l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline, et la Première ministre, Elisabeth Borne. Des enfants en costume provençal ont offert des fleurs au Saint-Père, qui a reçu les honneurs militaires. "Je vous demande d'accompagner de vos prières mon voyage à Marseille", a écrit avant son arrivée le souverain pontife sur X. Prévu de longue date, ce déplacement papal à l'occasion des Rencontres méditerranéennes survient alors que près de 10.000 migrants sont arrivés la semaine dernière sur l'île de Lampedusa, dans le sud de l'Italie. Alors qu'il saluait des journalistes dans l'avion qui le conduisait à Marseille, l'un d'eux a mentionné cette nouvelle vague migratoire en Méditerranée. "C'est de la cruauté, un terrible manque d'humanité", a-t-il déclaré. La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a estimé que la crise migratoire ne concernait pas uniquement les pays accueillant les arrivants, mais tous les Etats membres de l'Union européenne. François a plaidé pour une répartition des migrants entre les 27 pays de l'UE et qualifié leur exclusion de "scandaleuse, dégoûtante et pécheresse", suscitant les critiques de certaines personnalités politiques, notamment en France. "Il se comporte comme un homme politique, ou comme le chef d'une ONG, et non comme un pape", a dit à Reuters Gilles Pennelle, directeur général du Rassemblement national, pour qui la question migratoire était un problème politique. La visite a aussi été commentée par la gauche française, favorable à un large accueil des migrants. "Si Emmanuel Macron peut ouvrir ses oreilles au message que délivre le pape François sur les migrants, ça serait une bonne nouvelle mais il n'en prend pas du tout le chemin", a ainsi jugé sur LCI la députée La France insoumise Clémentine Autain. Le pape François, qui a déclaré qu'il allait "à Marseille, mais pas en France", ira prier à Notre-Dame-de-la-Garde avant de se recueillir au mémorial des marins et migrants disparus en mer, proche de la basilique. Le pape s'était rendu en 2013 à Lampedusa, trois mois après son élection, où il avait condamné la "mondialisation de l'indifférence" après avoir rendu hommage aux migrants morts en mer. Le président français Emmanuel Macron doit rencontrer le chef de l'église catholique à deux reprises lors de son séjour à Marseille et assister à une messe célébrée samedi après-midi au stade Vélodrome, en présence de quelque 60.000 fidèles. (Avec la contribution de Layli Foroudi, Michel Rose à Paris, et Alvise Armellini à Rome, rédigé par Camille Raynault et Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)