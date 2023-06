Le pape François à l'hôpital pour un contrôle de santé, rapporte l'agence de presse Ansa

Le pape François à l'hôpital pour un contrôle de santé, rapporte l'agence de presse Ansa













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Le pape François s'est rendu à l'hôpital Gemelli de Rome pour un contrôle de santé, a indiqué mardi l'agence de presse Ansa, citant des sources ayant connaissance du dossier. Le Vatican n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations. Le pape a été hospitalisé cinq jours, plus tôt dans l'année, pour une infection pulmonaire et le mois dernier, il a dû annuler des événements en raison d'une fièvre. (Redigé par Gavin Jones, version française Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)