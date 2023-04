Le pape est sorti de l'hôpital après une infection respiratoire

Le pape est sorti de l'hôpital après une infection respiratoire













Crédit photo © Reuters

ROME (Reuters) - Le pape a quitté samedi l'hôpital Gemelli de Rome où il avait été admis mercredi pour une infection respiratoire dû à une bronchite. "Je suis toujours vivant", a plaisanté François, tout sourire devant les journalistes, avant de regagner en voiture le Vatican. Le chef de l'Eglise catholique, qui est âgé de 86 ans, avait été hospitalisé il y a trois jours après s'être plaint de difficultés respiratoires. Il a reçu un traitement antibiotique sous perfusion. Un porte-parole du Saint-Siège a confirmé que le souverain pontife présiderait ce dimanche la cérémonie des Rameaux, événement majeur du calendrier liturgique chrétien qui ouvre la Semaine sainte. Des dispositions ont été prises pour que le pape, qui souffre de douleurs aux genoux, soit assisté par un cardinal lors de chacune des célébrations des jours à venir. (Rédigé par Keith Weir, version française Jean-Stéphane Brosse)