Le pape émérite Benoît XVI est mort à l'âge de 95 ans

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape émérite Benoît XVI, prédécesseur du pape François, est mort samedi au monastère Mater Ecclesiae, a annoncé un porte-parole du Vatican.

"Nous avons la peine de vous annoncer que le pape émérite, Benoît XVI, est mort aujourd'hui à 9h34 au monastère Mater Ecclesiae au Vatican. De plus amples informations seront transmises aussi rapidement que possible", a dit le porte-parole.

Le pape François, qui lui a succédé en 2013 après sa démission, une première en 600 ans, a annoncé cette semaine que Benoît XVI était "très malade" et demandé à ce que l'on prie pour lui.

Avant d'être élu pape en 2005, Benoît XVI, qui était alors le cardinal Joseph Ratzinger, a dirigé pendant 25 ans la Congrégation pour la doctrine de la foi.

Son corps reposera à partir de lundi à la basilique Saint-Pierre, a annoncé le Vatican.

Benoît XVI a été élu au Saint-Siège le 19 avril 2005, succédant au très populaire Jean-Paul II qui fut évêque de ROme durant 27 ans.

"Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui œuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel", a commenté sur Twitter le président français, Emmanuel Macron.

