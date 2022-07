Le pape dit que sa santé le fait entrer dans une nouvelle phase

par Philip Pullella

À BORD DE L'AVION DU PAPE (Reuters) - Le pape François a déclaré samedi que son âge avancé et ses difficultés à marcher le faisaient entrer dans une nouvelle phase plus lente de son pontificat et a répété qu'il serait prêt à démissionner un jour si de graves problèmes de santé l'empêchaient de diriger l'Église.

"Je ne pense pas pouvoir continuer à faire des voyages avec le même rythme qu'avant", a-t-il déclaré à des journalistes à bord de l'avion qui le ramenait à Rome après un voyage d'une semaine au Canada.

Le pape François, âgé de 85 ans, a utilisé ces derniers mois un fauteuil roulant, une canne ou un déambulateur en raison de douleurs au genou causées par une fracture et un ligament enflammé.

Il a marché avec une canne jusqu'à la cabine arrière où voyagent les journalistes mais s'est assis dans un fauteuil roulant, pour la première fois en 37 voyages internationaux depuis qu'il a été élu pape en 2013, pour la traditionnelle conférence de presse d'après-voyage de 45 minutes.

"Je pense qu'à mon âge et avec cette limitation, je dois me préserver un peu pour pouvoir servir l'Église, ou décider de me retirer", a-t-il déclaré.

Le rythme du voyage au Canada, centré sur ses excuses pour le rôle de l'Église dans les écoles résidentielles destinées à assimiler les enfants autochtones, a été plus lent que par le passé, avec généralement seulement deux événements par jour et de longues périodes de repos.

François a déclaré qu'il préférait ne pas se faire opérer du genou car il ne voulait pas subir à nouveau les effets secondaires négatifs à long terme de l'anesthésie dont il avait souffert après une opération intestinale il y a un an.

"Mais j'essaierai de continuer à voyager afin d'être proche des gens, car c'est une façon de servir", a-t-il déclaré.

Il a indiqué qu'il irait d'abord dans les endroits où il a déjà promis de se rendre, comme le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Liban et peut-être le Kazakhstan, avant de décider de ses futurs voyages.

"LA PORTE EST OUVERTE"

"J'ai toute la bonne volonté mais nous devrons voir ce que dit la jambe", a-t-il dit.

Dans une interview accordée à Reuters ce mois-ci, François a dit ne pas avoir l'intention de démissionner prochainement. Il a toutefois souvent déclaré qu'il pourrait suivre l'exemple du pape Benoît, qui en 2013 est devenu le premier pape en 600 ans à démissionner au lieu de régner à vie.

"Ceci, en toute honnêteté, n'est pas une catastrophe. Il peut y avoir un changement de pape, il n'y a aucun problème avec cela", a-t-il déclaré.

"La porte est ouverte. C'est l'une des options normales. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas utilisé cette porte. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de penser à cette possibilité mais cela ne signifie pas qu'après-demain je ne commence pas à y penser."

"Ce voyage était un peu un test. Il est vrai que je ne peux pas faire de voyages dans ces conditions. Il faut peut-être changer de style, faire moins de voyages, faire les voyages que j'ai promis de faire, réorganiser les choses. Mais c'est le Seigneur qui décidera. La porte est ouverte", a également déclaré le pape François.

(Version française Benjamin Mallet)