Le pape approuve la nomination d'un nouvel évêque à Shanghai, le Vatican critique la Chine

Crédit photo © Reuters

CITE DU VATICAN (Reuters) - Le pape François a approuvé l'installation d'un nouvel évêque à Shanghai, a annoncé le Vatican samedi tout en reprochant à la Chine de ne pas l'avoir consulté au préalable en violation de leurs accords bilatéraux sur l'organisation de l'Eglise catholique dans le pays. Le pape a nommé Joseph Shen Bin à la tête du diocèse de Shanghai, à un poste qui était vacant. Les autorités chinoises avaient déjà transféré Joseph Shen Bin à Shanghai depuis son ancien diocèse de Haimen. Elles avaient alors informé le Vatican mais sans l'impliquer dans la décision, selon ce dernier. (Rédigé par Philip Pullella, version française Bertrand Boucey)