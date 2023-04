Le pape affirme que les systèmes de retraite ne doivent pas peser sur les générations futures

VATICAN (Reuters) - Les générations futures ne devaient pas avoir à porter le coût des systèmes de retraite actuels, a déclaré lundi le pape François lors d'un discours prononcé au Vatican devant des membres de l’INPS, la caisse de retraite italienne. Le souverain pontife a reçu 400 membres de l'INPS deux jours après sa sortie de l'hôpital Gemilli de Rome, où il avait été admis mercredi pour une infection respiratoire liée à une bronchite. S'il n'a n'a pas fait référence à la France, le chef de l'Église catholique, âgé de 86 ans, montre un soutien apparent aux réformes à un moment où la question est politiquement explosive dans l'hexagone. "Dans certains pays, nos petits-enfants naîtront avec une terrible dette publique. Le choix de la durabilité, en revanche, répond au principe selon lequel il est injuste de faire peser sur les jeunes des charges irréversibles et trop lourdes", a-t-il affirmé. La France est secouée par des grèves et manifestations contre une impopulaire réforme des retraites qui relève l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et qui a été adoptée par le recours à l'article 49.3 de la Constitution. D'autres pays européens, confrontés à l'allongement de l'espérance de vie et à la baisse des taux de natalité, ont adopté des mesures économiques similaires, que les gouvernements défendent en invoquant la viabilité financière. Dans son discours, le pape a appelé à des "politiques sages", capables de faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises périodes, qui "évitent de gaspiller les ressources (...) et ne laissent pas les générations futures dans une situation désespérée". Le pape François a également souligné la contribution des travailleurs étrangers aux systèmes de retraite. "Nous sommes interdépendants les uns des autres", a-t-il dit. Selon lui, toute personne devrait avoir accès à un emploi digne, sans avoir recours à des formes excessives de contrats temporaires ou être contraint d'accepter du travail non déclaré. (Reportage Alvise Armellini, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)