Le Pakistan souhaite instaurer un climat de confiance avec l'Iran

Le Pakistan souhaite instaurer un climat de confiance avec l'Iran













Crédit photo © Reuters

par Asif Shahzad et Gibran Naiyyar Peshimam ISLAMABAD (Reuters) - Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, qui s'est entretenu vendredi par téléphone avec son homologue iranien, a marqué sa volonté de travailler avec Téhéran "dans un esprit de confiance mutuelle", à la suite d'un brusque accès de tension entre les deux pays. L'Iran a dénoncé jeudi des frappes aériennes du Pakistan sur son territoire, deux jours après une attaque similaire lancée par Téhéran sur le sol pakistanais. Selon un communiqué du ministère pakistanais des Affaires étrangères, le ministre Jalil Abbas Jilani s'est entretenu avec son homologue iranien, Hossein Amirabdollahian. "Le ministre des Affaires étrangères, Jalil Abbas Jilani, a exprimé la volonté du Pakistan de travailler avec l'Iran sur toutes les questions, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération", d'après le communiqué, qui souligne la nécessité d'une coopération plus étroite sur les questions de sécurité. Cet entretien fait suite à un appel entre Jalil Abbas Jilani et son homologue turc, au cours duquel Islamabad a déclaré que "le Pakistan n'a aucun intérêt ni aucun désir d'escalade". La tension entre les deux pays est montée d'un cran cette semaine alors que le Pakistan a bombardé jeudi en Iran ce qu'il a présenté comme des bases de séparatistes armés en représailles à une action similaire de Téhéran deux jours auparavant en territoire pakistanais. Selon l'Iran, les frappes de jeudi ont tué neuf personnes dans un village frontalier situé sur son territoire, dont quatre enfants, tandis que le Pakistan a déclaré que l'attaque iranienne de mardi avait tué deux enfants. Ces attaques réciproques s'inscrivent dans un contexte de grande instabilité marqué notamment par la guerre entre Israël et le Hamas depuis le mois d'octobre. (Reportage Asif Shahzad et Gibran Peshimam, rédigé par Sudipto Ganguly ; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)