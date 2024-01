Le Pakistan rappelle son ambassadeur en Iran après des tirs de missiles

Crédit photo © Reuters

par Asif Shahzad et Saleem Ahmed ISLAMABAD (Reuters - Le Pakistan a annoncé mercredi le rappel de son ambassadeur en Iran et accusé Téhéran d'avoir violé son espace aérien, après des tirs de missiles iraniens qui ont visé son territoire. Islamabad a déclaré mardi que deux enfants étaient décédés lors de cet incident, dont les autorités pakistanaises n'ont pas précisé la nature et la localisation exacte. Il s'agit d'une "violation flagrante" de la souveraineté du Pakistan, a déclaré mercredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra Baloch, ajoutant qu'Islamabad se réservait "le droit de répondre à cet acte illégal". Le ministère des Affaires étrangères a précisé dans un communiqué que l'ambassadeur d'Iran à Islamabad, actuellement en déplacement dans son pays, ne serait pas autorisé à rentrer dans la capitale pakistanaise. Selon les médias d'Etat iraniens, Téhéran a pris pour cible deux bases de Jaish al Adl, un groupe séparatiste sunnite qui lance régulièrement des attaques contre les forces de sécurité iraniennes dans la région frontalière. Ces frappes "de missiles et de drones" n'étaient pas dirigées contre des ressortissants pakistanais, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir-Abdollahian. Seuls "des terroristes" ont été touchés, a-t-il ajouté depuis le Forum mondial économique de Davos, en Suisse, affirmant que les cibles étaient liées à Israël. Des dirigeants locaux ont déclaré que deux enfants avaient été tués et plusieurs autres personnes blessées par les attaques, qui ont notamment touché une mosquée à une cinquantaine de kilomètres de la frontière iranienne. L'Iran a mené des attaques similaires ces derniers jours dans d'autres pays de la région comme l'Irak et la Syrie. (Version française par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaun)