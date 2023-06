Le Pakistan décroche un plan de sauvetage du FMI de 3 Mds$

Le Pakistan décroche un plan de sauvetage du FMI de 3 Mds$













par Asif Shahzad LAHORE, Pakistan, 30 juin (Reuters) - Le Pakistan a obtenu vendredi du Fonds monétaire international (FMI) un plan de soutien de 3 milliards de dollars (environ 2,75 mds d'euros), essentiel pour le pays qui se trouve au bord du défaut de paiement. L'accord qui durera neuf mois a été validé au niveau des équipes du FMI et doit encore être approuvé par son conseil d'administration, qui se réunira en juillet. Il prévoit un versement initial de 1,1 milliard de dollars à l'issue de cette réunion. L'accord trouvé avec le Fonds ouvre la voie à d'autres financements: l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et la Chine, alliés de longue date du Pakistan, ont déjà promis d'attribuer des milliards de dollars de financements au Pakistan une fois un accord trouvé avec le prêteur multilatéral. Le FMI s'attend en échange à des réformes du secteur de l'énergie, une réduction de l'inflation et la stabilisation de la roupie pakistanaise. (Reportage Jahnavi Nidumolu, Asif Shahzad, Gibran Peshimam, Ariba Shahid, rédaction Shivam Patel, Asif Shahzad, version française Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)