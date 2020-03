Le NYSE passera au 100% électronique à partir du 23 mars

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le New York Stock Exchange (NYSE) va provisoirement fermer les salles de marchés et les échanges ne s'y feront plus qu'exclusivement par voie électronique, a annoncé mercredi l'opérateur de la Bourse de New York, Intercontinental Exchange Inc.

Cette décision a été prise en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus et des risques qu'elle fait courir aux intervenants.

La ville de New York est actuellement un des principaux foyers américains de l'épidémie.

(Reporting by Munsif Vengattil in Bengaluru; Editing by Ramakrishnan M. and Arun Koyyur)